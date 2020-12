서양호 중구청장"촘촘한 방역망 구축 코로나19 대응 선도"

서 구청장은 2021년 신년사 통해 "초등돌봄부터 어르신복지, 동정부 구현과 골목경제 활성화 그리고 생활SOC 확충까지 구석구석 주민필요 찾아 채우겠다"면서 "아울러 촘촘한 방역망 구축과 디저털 행정역량 강화로 지역사회 코로나19 대응 선도하겠다"고 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 서양호 서울 중구청장은 "새해엔 주민 목소리가 있는 현장중심 행정으로 ‘구민의 생활과 삶이 바뀌는’ 중구를 만들 것"이라고 말했다.

서 구청장은 2021년 신년사를 통해 "초등돌봄부터 어르신복지, 동정부 구현과 골목경제 활성화 그리고 생활SOC 확충까지 구석구석 주민필요를 찾아 채우겠다"면서 "아울러 촘촘한 방역망 구축과 디저털 행정역량 강화로 지역사회 코로나19 대응을 선도하겠다"며 이같이 말했다.

또 "지난해 중구는 코로나19로부터 주민을 안전하게 지키며 '중구민을 위한 도시'를 실현하기 위해 온 힘을 모았다. 그 결과 100억원 규모의 도시재생 사업 유치, 일자리 창출 분야 대통령상 수상 등 어려운 여건에서도 주민 생활 안정에 기여할 값진 성과를 이끌어냈다"고 소개했다.

서 구청장은 "어제보다 오늘 더 살기 좋은 중구를 체감하도록 매일 새로운 각오와 열정으로 부지런히 달려나가겠다. 구민 여러분의 변함없는 관심 부탁드립니다. 새해 복 많이 받으십시오"고 맺었다.

