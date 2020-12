1차적 수사종결권·檢 수사지휘 폐지…수사권 확대되는 경찰

내·외부 통제장치 마련

수사 총괄할 국가수사본부 출범

[아시아경제 이관주 기자] 2021년 신축년 새해를 맞았다는 말은 경찰이 '대격변기'에 돌입했다는 의미와 동일하다. 올해부터 검·경 수사권조정이 본격 시행돼 검사의 수사지휘권이 폐지되고, 경찰이 1차적 수사종결권을 갖는 등 경찰 수사권이 강화된다. 이 같은 경찰 수사사무를 총괄할 국가수사본부도 신설된다.

개정 형사소송법·검찰청법 시행에 따라 1일부터 경찰은 1차적·일반적 수사권자로서 혐의가 인정되지 않는 사건에 대해 1차 종결할 수 있는 권한을 갖는다. 또 1954년 형사소송법이 제정 이후 67년 만에 검사의 수사지휘권이 폐지되고 검사의 직접수사 범위는 부패범죄·경제범죄·공직자범죄·선거범죄·방위산업범죄·대형참사 등 6대 범죄와 경찰관 범죄, 경찰 송치범죄로 한정된다.

경찰은 그동안 검찰에서 사건종결을 위해 의례적으로 실시해오던 이중조사가 줄어드는 등 국민 불편이 경감될 것으로 기대한다고 밝혔다. 경찰이 1차적으로 사건을 종결함으로써 연간 약 50만명에 이르는 불안정한 사건관계인의 지위를 경찰 단계에서 조기 해소 가능하다는 것이다. 또 경미범죄에 대해 기계적인 처벌이 아닌 피해 회복을 도모하는 '회복적 경찰활동' 등 균형감 있는 피해회복 정책을 활성화할 수 있는 기반이 넓어질 것으로 보고 있다.

경찰의 1차적 수사종결권 등과 관련된 우려에 대해 경찰은 다양한 내·외부적 통제 장치가 마련됐다는 입장이다. 검사의 수사지휘는 폐지되지만 검사는 보완수사요구·시정조치요구·재수사요청을 통해 경찰 수사를 통제할 수 있고, 시민·전문가가 참여하는 사건심사 등 강제수사 절차와 수사 전반에 엄격한 심사 제도가 시행된다는 게 경찰의 설명이다. 경찰의 불송치 결정에 이의가 있으면 고소인·고발인·피해자 등 사건관계인이 이의신청을 할 수 있고, 이의신청 시 검찰로 즉시 송치돼 계속 수사가 이뤄진다. 사건관계인에 대한 사건접수·진행·종결 등 전 과정에 걸쳐 통지제도도 확대한다.

경찰 수사의 독립성과 중립성을 높이기 위한 국가수사본부도 본격 출범했다. 국가수사본부 산하로 경찰청의 수사부서가 통합되고, 경찰 수사에 관해 시도경찰청장·경찰서장과 수사부서를 지휘·감독하는 전문적인 수사지휘체계를 갖추게 된다고 경찰은 설명했다. 특히 경찰청장의 개별 사건에 대한 구체적 수사지휘권은 원칙적으로 폐지하고, 지휘할 수 있는 사건도 대규모 인력동원이 필요한 경우 등으로 한정했다.

초대 국가수사본부장은 외부 공모로 이뤄진다. 경찰은 이달 중 공모 절차를 마치고 다음 달에는 정식 임명될 수 있을 것으로 예상했다. 경찰 관계자는 "경찰서에서 수사하는 사건에 대해 경찰청·시도경찰청 등 상급기관이 집중적으로 수사지휘함으로써 경찰의 수사품질이 상향 균질화될 것으로 기대된다"며 "수사권 개혁에 따라 변화되는 수사절차·제도를 현장에 조기 안착시켜 '경찰 책임수사체제' 완성의 첨병 역할을 할 것"이라고 강조했다.

