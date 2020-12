체육동호회 통해 의사 10명·간호사 1명·지인 10명 등 21명 감염

[아시아경제 나주석 기자] 광주 의사 체육동호회에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 연쇄 감염이 확인되면서 우려가 커지고 있다.

1일 광주시에 따르면 전날 광주에서는 모두 17명의 코로나19 확진자가 발생했다. 이 가운데 6명이 의사 체육동호회를 통해 감염된 것으로 나타났다. 현재까지 이 체육동호회 관련 누적 확진자는 의사 10명·간호사 1명·지인 10명 등 21명에 이른다.

광주 일대에서는 체육동호회를 통해 의사들의 감염으로 6곳의 병원에서 확진자가 발생한 상황이다.

