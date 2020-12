이란 외무 "美, 중동서 전쟁 구실 만들려 해" 강력 비난

"트럼프, 폭격기·함대 파견에 큰 돈 낭비"

[아시아경제 정현진 기자] 모하마드 자바드 자리프 이란 외무부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 공격하고 전쟁을 하기 위한 구실을 조작하고 있다면서 강하게 비난했다.

31일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 자리프 장관은 이날 트위터를 통해 "미국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 싸우는 대신 트럼프와 그 집단은 우리 지역으로 B-52 폭격기를 보내고 함대를 파견하는데 큰 돈을 낭비하고 있다"고 비판했다.

자리프 장관은 또 "이라크로부터의 첩보는 전쟁을 위한 구실을 조작하려는 (미국의) 음모를 시사한다"면서 "이란은 전쟁을 추구하지 않지만 자국민과 안보, 핵심 이익을 공개적이고 즉각적으로 지킬 것"이라고 강조했다.

자리프 장관의 이번 글은 미국에 의한 가셈 솔레이마니 전 이란 혁명수비대 사령관 살해 1주기를 앞두고 중동 지역에서 이란과 미국 간 군사적 긴장이 고조되는 가운데 나왔다. 트럼프 대통령은 지난 20일 이라크 바그다드 주재 미국 대사관에 대한 로켓 공격의 배후로 이란을 지목하면서 이라크 내 미국인에 대한 어떤 치명적 공격에도 이란이 책임을 지게 될 것이라고 경고했었다.

이후 전날 미군의 대표적인 전략 핵폭격기인 B-52가 미 본토에서 중동으로 출격해 무력 시위를 벌였다. 미 중부사령부는 "미군의 (중동) 지역 안정에 대한 결의를 강조하고, 신속히 압도적 전투력을 전개할 수 있는 능력을 보여주기 위한 것"이라고 설명했다.

미국이 이처럼 무력 시위에 나선 것은 솔레이마니 사령관을 미국이 표적 공습으로 살해한 지 1주년이 다가오면서 이란이 보복 행동에 나설 수 있다는 우려가 제기된 상황에서 이뤄졌다.

