'아듀 2020' 뉴욕증시, 사상최고 마감..나스닥 연간 43%↑

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕증시 3대지수가 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 사상 최고 수준을 기록하며 2020년을 마무리했다.

31일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수는 196.92포인트(0.65%) 오른 3만606.48에, S&P) 500 지수는 24.03포인트(0.64%) 상승한 3756.07에, 나스닥 지수는 18.28포인트(0.14%) 상승한 1만2888.28에 거래를 마쳤다.

다우 지수와 S&P500 지수는 사상 최고치였고, 나스닥 지수도 종가 기준으로 역대 최고 수준에 근접해 마감했다.

주간 기준 다우지수는 약 1.4% 상승했다. S&P500 지수는 1.4%, 나스닥은 0.7%가량 올랐다.

연간 기준으로는 나스닥 지수가 43%, 다우 지수와 S&P500 지수는 각각 7%, 16% 올랐다.

다우지수와 S&P500은 코로나19 사태로 약 30% 추락하는 등 폭락했지만 미 정부의 대규모 재정 투입과 연방준비제도(Fed)의 공격적인 금리 인하와 채권매입 등에 힘입은 유동성 장세의 덕을 톡톡히 봤다.

'언택트' 수혜주로 떠오른 기술기업들이 중심이 된 나스닥은 저점 대비 88%가량 치솟는 기염을 토했다.

내년 2월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.3%(0.12달러) 오른 48.52달러에 거래를 마쳤다. 국제유가는 코로나19 영향으로 한때 유례가 없는 마이너스(-) 수준을 기록하는 등 유달리 큰 부침을 보였다. 유가는 코로나19 이전을 회복하지는 못했다.

2월 인도분 금은 전 거래일보다 온스당 0.1%(1.70달러) 오른 1895.10달러에 장을 마감했다. 올해 전체로는 금값 상승률은 25%로 2010년 이후 최대폭의 상승을 기록했다.

