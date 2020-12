교도관 집단 감염되자…美교도소 잇딴 폐쇄-죄수 이감

[아시아경제 정현진 기자] 미국에서 교도관들이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 집단 감염되는 사태가 잇따라 발생해 교정시설을 폐쇄하는 경우가 늘고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 지난달 31일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 캘리포니아, 미주리, 펜실베이니아 등 미 전역 교정시설들은 코로나19 확산을 막기 위해 시설을 폐쇄하고 수감자들을 다른 곳으로 이동시키고 있다. NYT 집계 결과 미국의 교정시설에서 48만명 이상이 코로나19 양성 판정을 받았고 이 중 2100명 이상이 사망했다.

노스캐롤라이나주는 지난 11월 말부터 12월 초 사이에 랜돌프교정센터 등 4개 교정시설의 문을 닫았다. 위스콘신주도 오펀 교도소의 한 수감동을 폐쇄하고 수감자 220명을 다른 교도소들로 이감했다. 오펀 교도소에서는 코로나19 대유행 이후 교도관의 4분의 1 이상이 이 병에 걸렸다. 미주리주 하워드 카운티와 파이크 카운티도 각각 지방 교도소를 폐쇄하고 인접한 다른 카운티의 시설로 죄수들을 옮겼다.

다만 이렇게 일부 수감자를 다른 교정시설로 옮기게 되면 그곳의 밀집도는 더욱 높아져 코로나19 감염 위험이 더욱 커질 것이라는 우려도 나온다. 실제 캘리포니아주 샌쿠엔틴 주립교도소는 다른 시설에서 수감자들이 옮겨온 이후 코로나19가 확산되기도 했다.

교정시설 내 코로나19 상황을 연구하는 노스캐롤라이나 의대의 로런 브링클리-루빈스타인 교수는 NYT에 "사람들을 옮기는 일은 위험하다"면서 "권장할 만한 조치가 아니라고 생각한다. 통합되는 시설에서 코로나19 감염률 증가를 초래할 수 있다"라고 지적했다.

