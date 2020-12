[아시아경제 정현진 기자] 세계보건기구(WHO)가 미국 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신에 대한 긴급 사용을 승인했다.

AFP통신 등에 따르면 WHO는 지난달 31일(현지시간) 성명을 통해 "화이자·바이오엔테크의 백신이 코로나19 사태 이후 처음으로 긴급 사용 인증을 받았다"고 밝혔다. 이에 따라 세계 각국이 화이자ㆍ바이오엔테크의 백신을 수입하고 유통할 수 있는 계기가 마련됐다.

WHO의 마리앙젤라 시마오 박사는 "코로나19 백신에 대한 전세계의 접근을 보장한느 매우 긍정적인 단계"라면서 "다만 세계 각지의 우선적으로 접종해야할 필요가 있는 인구들을 맞추기 위해 충분한 백신 공급이 이뤄지도록 세계가 노력해야할 필요가 있다고 강조하고 싶다"고 말했다.

