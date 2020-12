수요·계통 강조한 5차 신기본…신·재생에너지 체질개선 속도

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 태양광 등 신·재생에너지의 발전을 확대하는 보급 대책은 물론 사업자의 수익성을 높이기 위해 신·재생에너지 의무이행 비용(RPS) 시장을 개편했다. 계통 안전망을 넓혀 전력 효율성을 높이기로 했다.

1일 관계부처에 따르면 산업통상자원부는 지난달 29일 신·재생에너지 정책심의회를 열고 이런 내용의 '제5차 신·재생에너지 기본계획(5차 신기본)'을 심의·확정했다.

5차 신기본엔 '2034년 신·재생에너지 보급 달성과제'와 '2050 탄소중립(탄소 배출량 0) 달성 4대 원칙'이 담겼다.

5대 달성과제는 보급혁신, 시장혁신, 수요혁신, 산엽혁신, 인프라혁신이다. 탄소중립 달성 4대 원칙은 ▲신·재생에너지 잠재량 확충 ▲기술한계 돌파 ▲전력계통 대전환 ▲그린수소 확대·에너지시장 통합이다.

지난 4번의 신기본과 달라진 점은 수요·계통 대책을 내놨다는 점이다.

수요 측면에서 기업·공공기관 등의 RE100 이행이 가능하도록 다양한 이행 수단을 가동하기로 했다. RE100은 기업 사용전력의 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 자발적 캠페인이다.

온실가스 감축을 인정하는 것은 물론이고 녹색보증 지원, RE100 라벨링 부여 등 참여시 인센티브를 강화하고 향후 RE100 참여 주체를 산업단지·지역·국민(주택용 전기소비자) 등으로 확대할 계획이다.

설비용량 500MW 이상인 발전사업자 이외에 기업이나 개인이 만든 신·재생에너지를 직접 거래할 수 있도록 인센티브가 부여된다.

RE100이 민간에 확대되면 RPS 대상 23개 기업 외 사업자가 만든 신·재생에너지로도 REC를 사고팔 수 있게 된다. 거래량 및 수요 증가가 예상된다.

자가소비형 REC 인센티브 부여를 검토·추진한다. 한전 자회사, 민간기업 위주로 부여하던 REC 가중치를 가정용 전력사업자에게도 부여하도록 한다. REC를 더 많이 발급받을수록 사업자의 수익성이 높아진다.

아울러 제주도에 저장믹스(Storage Mix) 계획을 적용한다. 오전 11~오후 2시 피크시간에 만든 태양광 전력이 수요보다 넘치면 열이나 가스로 전환해 저녁 7~8시에 쓰도록 한다.

인프라 혁신(계통) 부문에선 '유연한 접속방식(논펌·Non-Firm)' 도입 발표가 눈에 띈다.

한국전력의 '송·배전용 전기설비 이용규정'에 따르면 현 일반 배전선로(전봇대의 전깃줄)의 태양광발전 계통접속 표준 용량은 12MW다.

설비용량 50kW(1000kW=1MW)인 주택 240곳만 모여도 배전선로가 꽉 찬다는 뜻이다. 자칫 공급 급증으로 안전사고가 발생할 수 있다.

수년 안에 동네별 재생에너지 생산·소비량 데이터를 뽑아 배전선로별로 접속용량을 차등 조절한다.

산업부 관계자는 "논펌 방식은 한전이 전국 재생에너지 데이터베이스(DB)를 만든 뒤 수년 안에 적용할 수 있을 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr