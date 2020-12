"북, 유럽의회에 미국과 좋은 관계 희망"

WSJ 보도

주베를린 북대사, 유럽의회 한반도관계대표단 회장과 접촉

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 북한이 최근 유럽의회와 접촉해 '미국과 좋은 관계를 원한다'는 뜻을 밝혔다는 보도가 나왔다. 조 바이든 미국 행정부 출범을 앞둔 상황에서 북한이 도발보다는 대화에 방점을 둔 것인지 주목된다.

월스트리트저널(WSJ)은 31일(현지시간) 소식통을 인용, 북한이 지난 11월 미 대선이 열리기 며칠 전 유럽의회 한반도관계대표단과 접촉해 온라인 면담을 요청해 성사됐다고 전했다.

이번 면담은 주베를린 북한대사관이 제안했고 오스트리아 출신의 루카스 만들 유럽의회 한반도관계대표단 회장이 참석해 12월 초에 열렸다.

한 시간가량의 화상회의에서 북한 대사는 미국이 대북 적대 정책을 중단한다면 미국과 강한 관계를 구축하는 것이 목표라고 여러 번 언급했다고 소식통들이 전했다.

한 소식통은 북한의 이런 입장이 긍정적으로 받아들여졌다고 WSJ에 말했다. 북한과 유럽의회는 또 이르면 내년 가을 양측 대표단의 상호 방문에 대한 희망도 언급했다고 한다.

이번 면담과 관련해 만들 회장은 북한과의 대화 사실을 확인했으나, 주베를린 북한대사관 측은 아무런 답을 하지 않았다고 WSJ은 전했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr