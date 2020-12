일출명소 줄폐쇄에 올해는 '랜선 해돋이'…어디서 보나

정동진·간절곶 등 해돋이 명소 폐쇄

지자체 등 곳곳서 온라인으로 일출 중계

일부선 인파 밀집 우려도

[아시아경제 송승윤 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 전국 대부분 해돋이 명소가 폐쇄된 가운데 올해는 지자체 등 곳곳에서 진행되는 '랜선 해돋이'를 보며 아쉬움을 달랠 수 있다.

정부의 연말연시 특별 방역 대책에 따라 전국의 관광명소와 국공립공원 등 대부분의 해돋이 명소가 폐쇄된 상태다. 대표적인 해돋이 명소인 강릉 정동진을 비롯해 경북 포항 호미곶, 울산 간절곶, 인천 정서진과 매년 해돋이 인파가 몰리는 해수욕장들도 출입이 금지됐다.

대신 온라인으로 새해 첫 일출을 감상할 수 있는 '랜선 해돋이'가 여기저기서 진행된다. 강릉시는 1일 오전 7~8시까지 공식 유튜브 채널을 통해 경포·정동진·대관령 등에서 해돋이 장면을 생중계한다. 부산시 해운대구도 같은 시간 지역 명소 4곳에서 해돋이 장면을 생중계하기로 했다. 포항시와 속초시 등 다른 지자체에서도 유튜브 채널 등을 통해 온라인으로 일출 영상을 내보낸다.

국립해양조사원도 자체 유튜브 채널을 통해 이어도의 일출 장면을 생중계하고 무등산국립공원의 유튜브와 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)의 계정에서도 해돋이 장면을 감상할 수 있다. 이 밖에 SK이노베이션 등 기업들도 온라인으로 일출 장면을 생중계하기로 했다.

반면 해돋이 명소 폐쇄에도 여전히 일부 장소엔 인파가 몰릴 수 있단 우려가 나온다. 실제로 전날 일몰 시간대 일부 지역에선 해넘이 명소가 폐쇄되자 다른 장소로 인파가 몰리는 상황도 벌어졌다. 전날과 이날 강릉과 서울을 오가는 KTX 열차도 줄줄이 매진됐었다.

한편 올해 첫해는 이날 오전 7시 30분 전후로 모습을 보일 전망이다. 일출은 오전 7시 26분 독도에서 가장 먼저 볼 수 있고 7시 31분 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙에서도 관측 가능할 것으로 보인다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr