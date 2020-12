[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신규 실업자 수가 2주 연속 감소했다.

미 노동부는 31일(현지시간) 지난주(12월 20일∼26일) 신규 실업수당 청구 건수가 78만7000건이라고 발표했다. 전주대비 1만9000건이 감소했다. 시장 예상치 83만5000건보다도 낮았다.

신규실업자 수는 12월들어 3주간 80만명 이상이 발생했지만 이번에 다시 70만명선으로 낮아졌다.

최소 2주간 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 522만건이었다.

