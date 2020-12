확진 판정 받은 수용자, 교도관에 침 뱉고 욕설…'집단감염' 교정시설 혼란

집단감염 발생한 구치소 직원들, 통제 어려움 호소

[아시아경제 임주형 기자] 서울동부구치소에서 시작된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염 사태로 수용자들의 불안감이 커지면서, 교정시설 내 혼란이 가중되고 있는 것으로 전해졌다. 확진 판정을 받은 수용자가 교도관에게 침을 뱉는 등 일부 통제가 불가능한 상황도 벌어진 것으로 알려졌다.

31일 JTBC 보도에 따르면 확진자가 발생한 동부구치소, 확진자 분리 수용이 이뤄진 경북북부제2교도소 등에서 불만을 품은 수용자들이 교도관 통제에 따르지 않는 소동이 발생했다.

일부 교도관들은 일상 업무에서도 수용자들이 통제를 따르지 않아 어려움에 처했다며 호소했다.

특히 확진 판정을 받은 수용자를 일반 수용자들 가운데서 분리하기 위해 방을 이동하는 일이 힘든 것으로 전해졌다. 일부 수용자들은 직원을 향해 "나는 피해자", "내가 왜 코로나에 걸려야 하느냐" 등 발언을 하며 물건을 던지는 등 난동을 피우기도 했다.

동부구치소에서 근무하는 한 교도관은 JTBC와 인터뷰에서 '수용자가 병에 걸렸으니 뭐라고 (지시를) 할 수 있는 상황이 아니다'라는 취지로 어려움을 토로하기도 했다. 일부 확진 수용자들은 교도관에게 침을 뱉거나, 코를 푼 휴지를 던지는 일도 있었다.

수용자들 사이 불안도 커지고 있다. 일부 수용자가 창밖으로 '살려주세요'라는 취지로 쓴 쪽지를 들고 흔드는 장면이 언론에 포착되기도 했다.

한편 법무부는 전날(30일) 동부구치소 직원 465명과 수용자 1298명을 대상으로 4차 전수조사를 한 결과, 수용자 126명이 신규 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

이에 따라 서울 동부구치소 발생 누적 코로나19 확진자 수는 직원 21명과 수용자(출소자 포함) 총 918명을 기록했다.

법무부는 교정시설 내 코로나19 확산을 차단하기 위해 앞으로 2주간 전 교정시설에 사회적 거리두기 3단계를 시행하기로 했다. 오는 1월13일까지 2주간 수용자 일반 접견이 전면 중단되고, 변호인 접견도 불가피한 경우에만 허용되며, 작업이나 교육 등은 중단된다.

이용구 법무부 차관은 31일 정부서울청사에서 교정시설 집단감염 현황·대책 브리핑을 열고 "송구하다"고 사과를 전하기도 했다.

이 차관은 이날 "코로나19가 전국적으로 확산되는 상황에서 감염에 취약한 교정시설 내 확산 방지를 위해 노력했지만, 구금시설이 갖고 있는 한계와 선제적 방역 조치의 미흡으로 이번 동부구치소와 같은 사태가 발생했다"며 "국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.

