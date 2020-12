류경기 중랑구청장 "교육도시 면모 속속 갖춰...교육경비 자치구 3위"

류 구청장 2021년 신년사 통해 "방정환교육지원센터는 5월에 완공돼 학생, 학부모님 등 교육 주체들이 개인의 앞날과 중랑의 미래를 함께 논의하고 꿈을 펼치게 된다"고 밝혀



[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장은 "교육도시 중랑의 면모도 속속 갖춰가고 있다. 취임 후 매년 10억원씩 증액해오던 학교 교육경비를 지난해 자치구 4위 수준으로 끌어올렸으며, 올해는 자치구 3위 수준의 70억원을 편성했다"고 말했다.

류 구청장은 2021년 신년사를 통해 "방정환교육지원센터는 5월에 완공돼 학생, 학부모님 등 교육 주체들이 개인의 앞날과 중랑의 미래를 함께 논의하고 꿈을 펼치게 된다"며 이같이 말했다.

또 "꾸준히 가꾸어온 자랑스러운 망우리공원은 2021년에 웰컴센터의 첫 삽을 뜨게 될 것이다. 중랑의 미취학 아동 2500명이 ‘취학 전 아동 천권 읽기’ 에 참가해 어려서부터 책 읽는 습관을 들이고 있다는 소식 또한 참으로 기쁜 소식"이라고 전했다.

이어 "코로나19가 큰 시련을 주고 있지만 중랑구는 서울시 25개 자치구 중에서 기부와 자원봉사 참여율이 2위에 달할 정도로 서로 돕고자 하는 분이 많은 자치구"라며 "이분들과 함께 어르신, 취약계층 등 어려운 주민들을 보살피면서 한편으로는 서울장미축제, 용마폭포문화예술축제, 방구석 장기자랑, 서울도시농업축제 등 다양한 행사를 비대면으로 진행할 수 있었다"고 자랑했다.

또 "중랑의 미래를 선도할 대형 도시계획사업을 속속 확정했다. SH공사 본사 이전을 위해 해당 부지 도시계획변경 절차를 완료했다. 또 면목선 경전철의 국토부 승인, 면목행정복합타운과 면목유수지 개발을 위한 절차들을 하나씩 진전시켰다. 신내역과 신내IC를 중심으로 하는 신경제중심지 조성을 위해 지식산업1센터를 준공, 묵2동과 중화2동 등 모두 11곳에서 928억원의 예산을 확보해 도시재생사업을 적극적으로 추진하고 있다"고 말했다.

류 구청장은 "거리와 도시경관도 확 달라지고 있다. 더 깨끗한 중랑을 위한 내 집 내가게 앞 청소에 주민 여러분이 참여해주고 있다"며 "동네 청소를 위해 팔을 걷어 부치고 나서 준신다"고 감사의 뜻을 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr