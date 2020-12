[신년사] 박양우 문체부 장관 "문화를 통한 위로 전할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] 박양우 문화체육관광부 장관이 2021년 새해를 맞이하며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 문화, 예술, 관광, 체육 분야의 피해를 극복하는데 주력하고 문화를 통해 지친 국민들을 위로하겠다고 다짐했다.

박 장관은 2021년 신년사에서 "(코로나19 피해 극복을 위해)세심한 추가 지원 정책과 체계적인 위기관리 대책을 마련하는 등 가용 정책을 총동원하겠다"며 "관계부처와도 더욱 더 긴밀히 협의하고 소통해 유기적이고 빈틈 없는 행정 능력을 발휘할 것"이라고 강조했다. 그러면서 다양한 문화예술, 관광, 체육 프로그램을 통해 코로나19로 지친 국민에게 '문화를 통한 위로'를 전하겠다는 구상도 덧붙였다.

박 장관은 또 "올해는 코로나19를 극복하면서 동시에 코로나19 이후의 시대를 준비해야 한다"며 "백신과 치료제 보급으로 경제, 사회 등 사회 시스템이 점차 정상화되면 국민의 문화향유와 외래 관광객의 방한 수요는 폭발적으로 증가할 것"이라고 전망했다. 이에 대비하고 현장의 요구를 정책에 반영하기 위해 정밀한 연구와 분석을 진행 중이라고 전했다.

더불어 대한민국의 브랜드 가치를 높이는 것은 물론 어려운 국가 경제를 견인할 수 있도록 문화산업, 즉 한류를 더욱 발전시키겠다는 포부도 곁들였다. 박 장관은 "우리는 지난해 영화 기생충과 방탄소년단의 활약 등 한류가 전 세계에서 이룬 쾌거를 직접 보았다"면서 "이제 국악, 태권도, 한식, 한복과 한옥 등 우리의 다양한 문화를 세계 속의 문화로 확산시켜 우리 문화산업 발전은 물론 세계 문화를 풍성하게 만드는 데도 기여할 것"이라고 강조했다.

