▲고영숙씨 별세, 박지우(전 KB캐피탈 대표이사)·박준우(전 대한치의학회 회장)·박승우(삼성서울병원 기획실장)·박인미(추계예술대 교수)씨 모친상, 정월아·홍순경·모은경(강동성심병원 의사)씨 시모상, 문영준(고려대 공대 교수)씨 장모상 = 31일, 삼성서울병원 장례식장 19호실, 발인 1월 2일 오전 9시, 장지 천안공원묘원 (02)3410-6917

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr