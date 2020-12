5G 가입자 1000만 돌파…아이폰12 효과에 한달새 95만명 늘어

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 5G 이동통신 가입자 수가 1000만명을 넘어섰다. 아이폰12 출시 효과 등에 힘입어 작년 11월 한 달간 신규 가입자만 95만명에 달했다.

1일 과학기술정보통신부가 공개한 11월 무선통신서비스 통계 현황에 따르면 5G 가입자 수는 1093만2363명으로 집계됐다. 전월보다 94만8385명, 9.5% 증가한 규모다. 이는 2019년4월 5G 상용화 이후 월 기준으로 최대 증가폭이기도 하다. 애플의 첫 5G 스마트폰인 아이폰12 시리즈 출시로 스마트폰 교체 대기 수요가 대거 몰린 여파로 풀이된다.

통신사별로는 SK텔레콤의 5G 가입자 수가 505만2111명으로 500만명선을 돌파했다. 이어 KT 333만4752명, LG유플러스 254만853명이었다.

연간 기준으로는 당초 이통 3사의 목표치였던 1200만명대를 코 앞에 두고 있다. 하지만 현 추세를 고려했을 때 연내 1200만명 달성은 어려울 수 있다는 분석도 나온다. 연말 특수 등을 기대하더라고 12월 한달 내 역대 최대 폭인 100만명 이상의 신규 5G 가입자가 필요한 상태다.

11월을 기준으로 한 알뜰폰 가입자는 899만9447명으로 전월보다 1만7449명 늘었다. 같은 해 8월부터 4개월 연속 순증세다. 다만 증가폭은 다소 꺾였다. 5G 알뜰폰 가입자 수는 4647명으로 집계됐다.

