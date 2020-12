올해 분양 성패 가를 새해 맞이 건설사별 '마수걸이' 분양 각축전

건설사 새해 첫 분양단지

[아시아경제 이춘희 기자] 신축년 새해를 맞이해 각 건설사별 새해 마수걸이 분양 단지에 관심이 쏠리고 있다. 건설사별 한 해 사업의 성패에 영향을 줄 수 있는 첫 분양인 만큼 건설사에서도 공을 들이는 데다 정부의 고강도 분양 규제 영향으로 대다수 단지가 '로또 청약'이 될 가능성이 높아 수요자들의 높은 관심을 받고 있다.

실제로 지난해 각 건설사의 첫 분양을 알린 마수걸이 분양단지들의 청약 성적은 우수한 편이었다. 기존의 금융결제원에서 한국부동산원으로 청약시스템이 이관되면서 2월부터 본격적 분양이 시작된 가운데 대우건설과 SK건설이 새해 마수걸이로 분양한 경기 수원시 '매교역 푸르지오 SK VIEW'는 1074가구가 공급된 1순위 청약에 15만6505명이 몰리며 평균 145.7대 1의 높은 경쟁률로 청약을 마쳤다. 한화건설이 지난해 첫 분양 단지로 부산 북구에서 분양한 '포레나 부산덕천'은 1순위 청약 169가구에 청약통장 1만4920개가 쏟아지며 평균 88.3대 1의 경쟁률을 나타냈다.

업계에서는 특히 올해부터 바뀌는 각종 청약제도에 주목하고 있다. 이달부터 신혼부부, 생애최초 특별공급 요건이 대폭 완화된다. 신혼부부 특공은 기존의 월평균 소득 100%(맞벌이 120%)에서 130%(맞벌이 140%)로 소득 기준이 완화되고, 생애최초 특공 역시 공공주택은 130% 이하, 민영주택은 160% 이하로 완화된다.

또 특별공급 내 일반공급 비율도 현재 25%에서 30%로 늘어날 예정이다. 생애최초 특별공급도 우선공급 70%, 일반공급 30%로 나누어 공급된다. 보다 소득요건이 완화돼 공급되는 만큼 수요자들의 관심을 모으는 부분이다. 또 다음달 19일부터 분양가상한제 적용 주택에 실거주 의무가 부과되면서 제도 시행 이전인 이달 중 분양하는 단지들이 높은 관심을 받을 것이라는 전망이다.

업계 관계자는 "최근 계속되는 정부의 규제에도 부동산 시장의 열기가 식지 않고 있고, 전세난과 공급 부족 등의 영향으로 새해 분양 열기가 더욱 뜨거워질 것으로 보인다"며 "각 건설사에서 선보이는 새해 첫 단지는 한 해 사업을 이끌어가는 주요 단지인 만큼 상징성이 높아 이 단지들을 눈 여겨볼 필요가 있다"고 말했다.

1일 부동산114에 따르면 이달 전국 분양물량(임대 제외)은 총 5만2478가구가 예정돼 있다. 이는 집계가 시작된 2000년 이후 가장 많은 물량으로, 지난해 같은달 1만2120가구보다 약 4배가량 많은 수치다.

DL이앤씨는 이달 경기 가평군 가평읍 대곡리 일원에 'e편한세상 가평 퍼스트원'을 선보인다. 지하 3층~지상 최고 27층, 4개 동, 59~84㎡(전용면적) 총 472가구 규모다. 정부의 규제로 수도권 대부분 지역이 규제 사정권에 들어선 데 비해 가평은 아직 규제지역으로 지정되지 않아 청약, 대출, 세금 등 각종 규제에서 비교적 자유롭다. 단지 인근에 제2경춘국도가 지나갈 예정이고, 인근에 경춘선·ITX가 있어 광역 이동이 편리하다. ITX를 이용하면 서울 청량리역까지는 40분대, 용산역까지는 60분대 이동이 가능하다.

현대건설은 이달 초 용인시 처인구 고림동에 '힐스테이트 용인 둔전역'을 분양한다. 지하 2층~지상 최고 29층, 13개 동, 59~84㎡ 총 1721가구로 구성됐다. 경전철 에버라인 둔전역과 보평역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지로 수도권 전철 수인·분당선 기흥역까지는 20분대 이동이 가능하다. 또 단지 주변에 수도권 제2순환고속도로와 세종~포천고속도로 등 다양한 교통호재가 예정돼 있다. 현대건설은 전 가구를 남측향 위주 배치로 구성해 채광 및 통풍을 용이하게 하는 한편 안방 드레스룸을 적용해 넉넉한 수납공간을 제공할 예정이다.

한화건설도 이달 경기 수원시 장안구 파장동에 '한화 포레나 수원장안'을 분양한다. 지하 2층~지상 27층, 11개 동, 64·84㎡ 총 1063가구 규모다. 최근 개통된 수원북부순환로 파장IC를 비롯해 영동고속도로 북수원IC, 경수대로(1번 국도) 등이 인접해 있다. 수일초·중, 이목중, 동원고, 동우여고, 경기과학고 등 각종 학교가 반경 약 1㎞ 내에 위치해 학부모들의 관심이 높을 것으로 예상된다.

