[인사]한국원자력연구원

다음달 1일자.

단장급

▶방사성폐기물통합관리단장 이진우 ▶하나로중성자연구단장 최기용 ▶혁신SMR사업단장 이병호

부·센터장급

▶안전방호부장 우충근 ▶방사성폐기물관리센터장 박성빈 ▶방사성폐기물화학분석센터장 박태홍 ▶스마트안전진단연구부장 최인길 ▶가상원전기술개발부장 윤한영 ▶환경·재해평가연구부장 서경석 ▶중성자과학부장 우완측 ▶하나로이용부장 선광민 ▶연구로핵연료부장 정용진 ▶가속기개발연구부장 당정증 ▶동위원소연구부장 손광재 ▶핵주기기반기술연구부장 조용준 ▶핵주기시험평가부장 이효직 ▶SMART원자로기술개발부장 강한옥 ▶SMART계통기술개발부장 김종욱 ▶한·사우디원자력공동연구센터장 김경표 ▶혁신SMR사업관리부장 박찬국 ▶혁신SMR기술관리부장 김수형 ▶혁신SMR원자로개발부장 조진영 ▶혁신전략부장 이동형 ▶국제전략부장 류재수 ▶기획부장 박상준 ▶행정부장 김정배

실·팀장급

▶원자력안전관리실장 장인수 ▶방사성폐기물총괄관리실장 김종진 ▶방사성폐기물시설운영실장 김택진 ▶인공지능응용연구실장 유용균 ▶연구로공학실장 박수기 ▶하나로안전종합실장 한재삼 ▶방폐물운반저장연구실장 조상순 ▶레이저응용연구실장 박현민 ▶사업기획실장 송이영 ▶플랜트종합실장 이종민 ▶원자력수소연구실장 김찬수 ▶가속기동위원소개발실장 박정훈 ▶기술전략실장 이동은 ▶연구평가팀장 이종희 ▶국제협력팀장 정성현 ▶총무팀장 강래경 ▶인사전략팀장 박중승 ▶지역협력팀장 이현정 ▶감사팀장 김경태

