미세먼지 저감 선두기업 세코하이텍 ‘대한민국 혁신기업 대상’ 수상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 대기방지기기를 전문 생산·판매하는 세코하이텍이 ‘2020 대한민국 혁신기업 대상’에 선정됐다.

대한민국 혁신기업 대상은 산업통상자원부와 중소벤처기업부가 후원해 대한민국 미래를 선도하는 유망기업과 CEO에게 수여하는 권위 있는 상이다.

세코하이텍은 지속적 연구와 혁신경영을 통해 미세먼지 저감과 국가 경제 발전에 이바지한 공을 높게 인정받아 2020 대한민국 혁신기업 대상에 선정됐다.

이 기업은 부산시가 인증한 대표창업기업으로 올해 ‘2020 기술평가 우수기업 인증’과 2년 연속 ‘고객 감동 브랜드 대상’에 선정되는 등 명실상부 부산을 대표하는 기업이다.

또한 손현근 교수가 중심인 기업부설 연구소에서는 중소벤처기업부, 한국환경산업기술원, 부산시 등에서 주관한 연구과제에 연이어 선정되는 쾌거도 함께 이뤄냈다.

주철인 대표는 “2020 대한민국 혁신기업 대상에 선정돼 매우 기쁘다”며 “현재에 만족하지 않고 끊임없는 노력과 연구로 정부의 그린뉴딜 정책에 발맞춰 미세먼지 저감과 수소 경제에 앞장서는 기업이 되겠다”고 말했다.

한편 세코하이텍은 미세먼지의 주요 오염원인 유기성 화학 물질(VOCs)을 효율적으로 포집하고 처리하는 독보적 기술을 가지고 있다. 그뿐만 아니라 VOCs를 분해해 수소(70%)와 블랙 카본(23%)을 생성하는 기술도 함께 가지고 있다.

