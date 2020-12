‘그란츠 치약’ 홈쇼핑서 판매율 고공행진, 천연 치약 ‘통했다’

현대 홈쇼핑의 단독 런칭 호주 천연치약 브랜드 ‘그란츠’ 치약이 연일 대박 행진을 이어가고 있다.

특히 100% 천연성분 치약이라는 점에서 주목 받고 있는 그란츠 치약은 호주 캔스타 블루 어워드(2020 Canstar Blue Award)의 6가지 전체 카테고리 각 부문에서 유일하게 ‘5-Star’를 기록하여 화제를 모았었다.

캔스타 블루 어워드는 호주 유수의 소비자만족도 조사기관이며, 자동차를 비롯한 국내 브랜드가 오스트레일리아 진출 시에 평가를 받는 기관이기도 하다.

이번 그란츠 치약의 홈쇼핑 호조에 대해 업계 관계자는 “감염병 시대가 장기화 되고, 더운 여름과 추운 겨울 모두에 마스크를 써야하는 시국이 되었다. 때문에 구강건강과 구취에 대한 관심이 높아진 시점이다.

특히 올해의 화두가 건강인 만큼 상황이 맞물리면서 인공화학성분이 사용되지 않은 그란츠 치약이 소비자들에게 필요한 물품으로 받아들여진 것으로 분석된다. 그야말로 새로운 시대의 생활 필수품인 것이다.”고 전했다.

특히, 지난 11월 18일과 12월 23일의 1, 2차 홈쇼핑에서 그란츠치약은 시중에서 접하기 어려운 가격과 추가 구성품(친환경 대나무 칫솔, 파우치, 넉넉한 용량의 여행용 미니치약)까지 포함시켰다는 점이 특히 소비자들의 눈길을 사로잡았다는 평이다.

이에, 그란츠 치약 홈쇼핑 런칭 담당자는 “진짜 천연치약에 대한 소비자 니즈가 예상치보다 높았다.

완제품으로 직수입되는 제품이기 때문에 물량확보가 쉽지 않은게 사실이다. 고객 여러분들의 너른 양해를 구하며, 근시일내에 3차 방송을 준비 할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

