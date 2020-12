‘홀리데이블루스’, 연말연시 랜덤채팅으로 극복하려다 몸캠피싱 낚일 수 있어

연말연시 몸캠피싱 같은 디지털성범죄가 기승을 부릴 것으로 예상돼 전문가들이 주의를 당부하고 나섰다.

디지털 성범죄 유형으로 알려진 ‘몸캠피싱’은 영상채팅 과정에서 피해자의 알몸이나 신체 일부가 드러난 영상을 확보한 뒤, 유포협박과 동시에 금전을 요구하는 범죄를 뜻한다. 협박범들은 영상채팅 과정에서 APK파일 같은 해킹파일을 전송해 피해자가 설치하도록 유도한 후, 필요한 연락처들을 확보하고 녹화된 영상을 유포하겠다고 협박하며 계속 돈을 요구한다.

특히 연말연시라는 기간에 디지털성범죄가 급증하는 현상을 보이는데, 매년 이 시기에 비교적 긴 휴일동안 많은 사람들이 타인과 비교하며 소외감이나 박탈감, 또는 우울감을 느껴 랜덤채팅 등에 빠지는 경우가 많기 때문이다. 특히 올해는 코로나19로 인해 계획해둔 행사나 일정 등이 취소되고 실내에서 체류하는 시간이 길어지며 더욱 이러한 현상이 증가할 것으로 예상된다.

연말연시라는 한정된 시기에 느끼는 우울증을 ‘홀리데이블루스(Holiday Blues)’라고 하는데, 많은 사람들이 이런 현상을 겪다 보니 실제로 미국심리학회에서는 이 용어를 정식 심리학 용어로 채택하기도 했다.

해당 기간에 우울감이 극대화된 이유로는 일조량이 부족한 탓에 계절성 우울장애에 걸리기 쉽고, 행복한 가족이나 연인의 모습 등을 담은 미디어 속에서 자신의 상황과 비교하며 느끼는 상대적인 박탈감으로 인해 발생하기도 한다.

문제는 홀리데이블루스를 극복하겠다고 오픈 채팅방이나 SNS, 랜덤채팅 같은 앱으로 무리하며 이성과 만남을 추구하는 경우다. 실제로 코로나19로 오프라인 만남 기회가 감소하자 각종 데이팅앱 이용률이 급격하게 증가하고 있다. 한 모바일 분석기업 발표에 따르면 S모앱은 전년 동기 대비 94% 이용시간이 증가했고, M모앱은 사용자 수가 2배가량 증가했다고 밝혔다. 이와 같은 데이팅앱의 이용자 수는 연말을 맞아 더욱 증가할 것으로 전망된다.

데이팅 앱은 익명성을 기반으로 가볍게 소통할 수 있다는 장점을 악용해, 사기나 성매매 등의 범죄로 전개되며 동영상유포협박, 몸캠피싱 등의 피해가 발생할 우려도 매우 크다.

디지털성범죄 전문 대응 기업 라바웨이브(대표 김준엽) 전략기획팀 김태원 팀장은 “상대와 영상통화를 하다 연말연시 분위기에 취해 몸캠피싱 같은 자칫 돌이킬 수 없는 실수를 저지르는 경우가 적지 않다”고 전한 뒤 “잘 모르는 상대가 보낸 파일은 악성코드가 깔려 있을 가능성이 높기 때문에 절대로 열어보거나 깔면 안된다"고 강조했다.

이와 함께 전문가들은 홀리데이블루스를 극복하려면 햇볕을 받아 충분히 일조량을 높이고, 잠깐이라도 산책이나 운동을 할 것을 추천했다. 또한 연말연시를 특별한 날이라고 여기지 않고, 행복해야 한다는 고정관념에서 벗어나 한 해를 차분히 마무리하고 새해를 준비하는 의미 있는 시간이 되도록 노력하는 자세가 필요하다고 강조했다.

또한 이미 몸캠피싱을 당했다면 즉시 경찰에 신고하고 전문 보안업체를 찾아 영상이 유포되거나 금품을 빼앗기는 피해를 막아야 한다.

