한정애 환경부 장관 후보자 "그린뉴딜·탄소중립 이행기반 마련할 것"

[아시아경제 김보경 기자] 한정애 환경부 장관 후보자는 31일 "그린뉴딜 추진과 2050 탄소중립 실현을 위한 이행기반을 마련하겠다"고 밝혔다.

전날 환경부 장관 후보자로 지명받은 한정애 더불어민주당 의원은 내정 소감문을 통해 "엄중한 시기에 무거운 책임감을 느낀다"며 "문재인 정부 임기 5년차를 앞두고 있다"고 운을 뗐다.

이어 "주요 추진정책에 대해 실질적인 성과를 이뤄내고, 당면과제에 대해 명확한 실행방안을 마련해야 하는 시기"라고 강조했다.

그러면서 "핵심과제인 그린뉴딜 추진과 2050 탄소중립 실현을 위한 확고한 이행기반을 마련하겠다"고 각오를 밝혔다.

한 후보자는 "미세먼지 저감, 탈플라스틱, 물관리 일원화 등 국민 실생활과 밀접한 주요 정책과제에서 가시적인 성과를 이뤄내겠다"고 말했다.

끝으로 "우리 사회의 지속가능한 발전을 위해, 그리고 아이들과 후손들에게 보다 나은 환경을 물려주기 위해 최선을 다하겠다"고 포부를 전했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr