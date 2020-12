영국서 입국, 사망 80대 확진자 '변이 바이러스 감염' 확인

함께 입국 가족도 확진 판정‥'변이 바이러스' 확인 중

[아시아경제 라영철 기자] 최근 영국에서 입국해 심정지로 사망한 80대 확진자가 변이 바이러스 감염자로 확인됐다.

경기 고양시는 "지난 26일 사망한 80대 확진자가 30일 영국발 변이 바이러스 감염자로 확인돼 신속히 관련 조치를 했다"고 이날 밝혔다.

시 보건당국에 따르면, 사망한 80대 A 씨 등 일가족과 밀접접촉자로 분류된 7명의 자가격리자에 대해 1대 1 전담 공무원을 배치해 매일 관찰 등 중점적인 자가격리 관리가 진행 중이다.

또한, 능동감시 대상자로 분류된 4명에 대해서는 자가격리에 준하는 철저한 개인 방역수칙을 지키도록 당부하고 매일 관찰 중이다. 이들 밀접 접촉자와 능동감시 대상자 11명에 대해서는 현재 2차 코로나19 검사를 하고 있다.

지난 13일 가족 2명과 영국에서 입국한 A 씨는 26일 오전 자가격리 중 코로나19 검사를 받기 위해 자택을 나섰다가 복도에서 심정지로 쓰러져 병원에 이송된 지 40여 분 만에 숨졌다. 보건당국은 A 씨 가족에 대해서도 변이 바이러스 여부를 확인 중이다.

한편, 시 보건당국은 A 씨 가족 이동 경로를 지난 28일 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. A 씨 가족 2명은 13일부터 자가격리 상태여서 동선이 없다.

A 씨를 부축했던 주민 3명과 출동 구급대원 4명(방호복 착용)은 밀접 접촉자로 분류됐다. 이들은 현재 코로나19 검사에서 음성 판정을 받았으나 자가격리에 들어간 상태다.

A 씨와 두 가족보다 먼저 입국(11.8)한 가족 B 씨는 13일 자가용을 이용, 공항으로 가족 마중을 나갔다. B 씨는 14일부터 22일까지 마스크를 착용한 것으로 확인됐다. 폐쇄회로(CC)TV 분석 결과 B 씨와 접촉자는 없었다.

23일, 26일 일산동구 소재 병원에서 B 씨 접촉자 3명, 23일 일산동구 소재 미용실에서 B 씨 접촉자 1명은 능동감시 대상자로 분류됐다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr