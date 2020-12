[아시아경제 전진영 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 4,985 전일대비 325 등락률 +6.97% 거래량 22,854,653 전일가 4,660 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 대우건설, 주가 4955원 (6.33%)… 게시판 '북적'대우건설, 외국인 2만 5000주 순매수… 주가 0.97%대우건설, 커뮤니티 활발... 주가 7.48%. close 과 이라크 정부가 이라크 남부 바스라주 신항만 1단계 공사 계약을 체결했다.

30일(현지시간) 해외 언론에 따르면양측은 이날 이라크 바그다드에서 계약서 서명 행사를 열었다.

이번 공사 계약규모는 26억 2500만달러(약 2조9000억원)로 대우건설은 5개 부두 건설과 컨테이너 야적장 조성, 선박이 항에 접근하기 위한 운수로 굴착·준설 등을 맡게 된다. 공사기간은 4년 정도가 걸릴 예정이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr