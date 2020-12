[아시아경제 유인호 기자]

◇ 1급 승진

▲ 부산동부지사장 김석천 ▲ 공시기획처장 조성용 ▲ 시장관리처장 조철희 ▲ 광주지사장 김재남 ▲ 비서실장 남형우

◇2급 승진

▲ 공동주택공시부장 배창휘 ▲ 청약운영부장 이상호 ▲ 서울강남지사 부장 구종서 ▲ 성과관리부장 김형준 ▲ 인사관리부장 선상욱 ▲ 안전관리부장 박승배 ▲ 공사비검증부장 김기현 ▲ 서울동부지사 부장 임병수

◇ 권역본부장 보임

▲ 동남권본부장 조주현

◇ 본사 실ㆍ처장 보임

▲ 경영지원실장 조철희 ▲ 홍보실장 박영래 ▲ 시장관리처장 이재우

◇ 지사장 보임

▲ 서울동부지사장 박행규 ▲ 인천지사장 김세기 ▲ 경기서부지사장 김학주 ▲ 군산지사장 박광석 ▲ 창원지사장 유제문

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr