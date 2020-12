'논문 표절 논란' 설민석, 학위 취소 가능성…연세대 심의 절차 돌입

[아시아경제 허미담 기자] 연세대학교가 한국사 강사 설민석(50)씨의 석사논문 표절 여부를 본격 심의하기로 했다. 경우에 따라 설 씨의 학위가 취소될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

30일 연세대 교육대학원은 설 씨의 석사논문 표절 문제를 심의하고 처분을 결정할 대학원위원회를 소집할 예정이라고 밝혔다.

연세대 관계자는 다수의 매체를 통해 "본인이 이미 논문 표절을 인정한 상황이어서 위원회에서 조사와 검토를 거쳐 설 씨의 석사학위 취소 여부를 결정하게 될 것"이라고 밝혔다.

연세대 교육대학원 학칙에 따르면 '총장은 학위를 받은 자가 해당 학위를 부정한 방법으로 받은 경우에는 본교 대학원위원회의 심의를 거쳐 그 학위 수여를 취소할 수 있다'고 규정하고 있다.

위원회에서 설 씨의 석사학위 수여를 취소하기로 결정하면 이후 위원회는 제적이나 퇴학 결정 논의를 할 것으로 보인다.

앞서 한 매체는 전날 설 씨가 2010년 연세대 교육대학원에서 석사 학위를 받은 논문 '한국 근현대사 교과서 서술에 나타난 이념 논쟁연구'가 다른 논문을 표절했으며, 논문 표절 검사 소프트웨어로 확인한 결과 표절률이 52%로 나타났다고 보도했다.

이에 같은 날 설 씨는 자신의 페이스북을 통해 "석사 논문을 작성함에 있어 연구를 게을리하고 다른 논문들을 참고하는 과정에서 인용과 각주 표기를 소홀히 하였음을 인정한다"며 "변명의 여지 없는 저의 과오다. 교육자로서, 역사를 공부하는 사람으로서 안일한 태도로 임한 점 다시 한번 깊이 사과드린다"고 말했다.

이어 "저에게 보내주셨던 과분한 기대와 신뢰에 미치지 못해 참담한 심정"이라며 "책임을 통감하여 앞으로 출연 중인 모든 방송에서 하차하겠다. 겸손한 마음으로 다시 더 배우고 공부하겠다"고 했다.

한편 설 씨는 단국대학교에서 연극영화학을 전공하고, 2010년 연세대 교육대학원에서 '한국 근현대사 교과서 서술에 나타난 이념 논쟁연구' 논문으로 석사 학위를 받았다. 최근에는 tvN '설민석의 벌거벗은 세계사'에서 역사 왜곡 논란을 일으켜 사과하기도 했다.

