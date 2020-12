美 간호사 화이자백신 맞고 8일 뒤 확진 "접종 전 감염 가능성“

[아시아경제 전진영 기자] 미국 캘리포니아 샌디에이고의 한 간호사가 화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞고 8일 만에 확진판정을 받았다.

30일(현지시간) 미국 언론에 따르면 2곳의 지역병원 응급실에서 일하는 45세 남성 간호사가 이달 18일 백신 1회차를 맞고 8일 뒤인 26일 코로나19 확진 판정을 받았다.

간호사는 백신을 맞은 당시엔 팔에 쓰라림이 있는 것을 제외하고는 특이한 부작용은 없었던 것으로 알려졌다. 이후 24일 코로나19 병동에서 일한 뒤 피로감과 오한, 근육통 등 관련 증상이 나타나 26일 검사를 받고 확진됐다.

전문가들은 이 간호사가 백신을 맞기 전 코로나19에 감염됐을 가능성을 제기했다. 바이러스 잠복기가 최장 2주이기 때문에 백신을 맞을 당시에는 감염 사실을 몰랐을 수 있다. 백신을 접종한 뒤에도 면역이 생기려면 시간이 더 필요하다고 봤다.

감염병 전문가 크리스티안 라마스 박사는 "임상시험 결과를 보면 화이자 백신을 맞고 면역이 생성되기 시작할 때까지 10~14일이 걸린다"며 "1회차 접종 후엔 예방효과가 50% 정도밖에 안 되며 2회차 접종을 해야 95%로 오른다“고 말했다.

