[아시아경제 이동우 기자] 임준택 수협중앙회 회장과 임원들이 소속 직원의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정으로 봉쇄된 건물에서 다과회를 벌인 것으로 알려졌다.

30일 수협에 따르면 임 회장과 본부 상근 임원, 지방 소재 자회사 임원 등 10여 명은 지난 22일 오후 서울 송파구 수협중앙회 본부 건물에서 다과회를 벌였다. 같은 날 오전 본부에서 근무하는 직원이 코로나19 확진 판정을 받아 본부 건물은 방역조치 후 봉쇄된 상태였다.

특히 이날은 수도권의 '5인 이상 집합 금지' 조치 시행을 하루 앞둔 점을 고려하면 수협의 임원들이 사회적으로 부적절한 다과회를 열었다는 지적이 불가피한 상황이다.

이에 대해 수협 측에서는 당초 퇴직을 앞둔 임원 송별회 겸 송년회가 예정돼 있는 상황에서 확진자가 나와 급하게 행사를 축소했다는 입장을 밝혔다.

