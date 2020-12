경북대, 산학협력부총장 신설 … 부총장 3인 체제 조직개편

국제교류처에 국제협동연구센터 신설 … 연구개발·인력 양성 사업 역점

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북대는 산학협력부총장과 국제교류처 내 국제협동연구센터를 신설하는 등 대학 경쟁력 강화를 위한 조직 개편안을 30일 발표했다.

기존 대외협력홍보실을 대외협력처로 확대하는 한편 교육 개발본부 및 교육혁신 정책실 통합 개편하고, 대구·경북권역 대학원격교육지원센터를 신설하는 내용도 담겼다.

산학협력부총장 신설로, 경북대는 기존 교학부총장과 대외협력부총장에 더해 부총장이 3명으로 늘어나게 됐다.

새로 생기는 산학협력부총장은 연구진흥·산학협력 업무를 총괄하면서, 국가연구개발과 산업기술 인력 양성 관련 사업 수주를 책임지는 역할을 맡게 된다.

국제협동연구센터는 대학원 국제 학술교류 협정, 교육·연구 활성화 사업 등을 담당한다. 대외협력처에 신설되는 소통팀은 총장 브리핑 및 열린 간담회 업무를 전담하게 된다.

또 교육부 주관 권역별 대학원격교육지원센터 사업 선정에 따라 대구·경북권 대학원격교육지원센터를 총장 직속 지원시설로 두게 된다.

홍원화 총장은 "4차 산업혁명과 코로나19 등 급변하는 교육 환경에 능동적으로 대응하고 대학의 경쟁력을 높이기 위해 교육과 연구, 국제화 기능을 강화하겠다"는 말로, 이번 조직 개편의 배경을 전했다.

