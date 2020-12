역대 최초로 의정대상과 기관표창 수상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회가 행정안전부 주관 '2020년 전국 지방의회 우수사례 경진대회'에서 최초로 의정대상과 기관 표창을 받았다.

도의회는 경남 청년의 현실과 한계 등 지역 청년단체와 지속적인 만남을 통해 '청년, 스스로 묻고 길을 찾다. 청년 7조례' 제정과정과 성과를 높이 인정받았다.

김하용 의장은 "이번 우수사례 대상은 청년정책 연구회와 청년단체, 의회사무처입법담당관실이 서로 협조해 받은 뜻깊은 상으로, 향후 도의회의 입법 활동 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 이번 경진대회는 전국 35개 지방의회에서 50개의 사례가 제출돼 1차 서면 심사를 통해 결정된 28건 중 상위 10개 사례에 대한 발표가 있었다.

