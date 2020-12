2021년 운세를 직접 알 수 있는 사주에듀 오픈 기념 이벤트 실시

연말에는 내년 운세를 알기 위해 복채를 내고 사주를 보는 사람들이 많다. 일반적으로 직접 대면을 통해서 상담을 받기도 하지만 최근에는 인터넷, 전화 등 비대면으로도 사주를 보는 사람들이 증가하고 있는데, 그와 더불어서 내 사주 내가 보기 위해서 직접 쉽고 재미있는 사주 공부를 시작하는 이들도 크게 늘고 있다.

사주에듀는 쉽고 재미있는 사주 명리학을 체득할 수 있도록 온라인 사주 교육 프로그램을 오는 2021년 1월 1일부터 시작한다고 밝혔다. 대한민국 최고의 사주명리학 전문가가 직접 강의하는 데다가 하루 10분 사주 공부만으로도 통변을 할 수 있어 자신의 운세가 궁금한 이들의 참여가 이어지고 있다. 해당 교육은 과거와 다르게 사주 교육의 혁명으로 불릴 만큼 일반인들에게도 쉽고 편하게 다가갈 수 있도록 기획해 인기가 높다.

사주에듀는 대한민국에서는 최초로 이론과 실전을 가르치고 있어 학과 술이 동시에 가능하다.즉, 한 가지만 할 줄 아는 것이 아니라 이론과 실전을 동시에 터득할 수 있으므로내 사주가 어떻게 구성되어 있는지 등을 파악할 수 있고, 이를 통해서 나 외에 주변 지인들의 운세까지 함께 볼 수 있어 더욱 좋다.

뿐만 아니라 사주에듀는 강의만으로 부족한 것을 직접 강사에게 문의할 수 있도록 인터넷 게시판을 신설했다. 수강생들이 인터넷 게시판에 질문을 업로드하면 강사가 직접 세심하고 친절한 답변을 달아 주어 수강생의 실직적인 실력향상이 가능하게 구성했다. 수강생은 사주 풀이를 하면서 직접 연구를 하고, 강사는 수강생의 질문에 실시간으로 답변하면서 쌍방향 소통이 가능한 강의를 추구한다.

강의는 입문, 기초, 기초 응용, 심화, 심화 응용, 실전 등 총 6가지 단계로 구성되어 있다. 따라서, 본인의 현재 상태에 맞게 선택할 수 있으며, 기초부터 탄탄하게 다질 수 있어 초보자들도 편하게 사주에듀를 통해 명리학 공부가 가능하다. 이미 초보를 넘어 어느 정도 기본이 다져진 사람들도 강의를 듣고 심화 과정을 밟을 수 있기 때문에 각자 레벨에 맞는 수업을 들을 수 있다.

사주에듀는 pc, 노트북, 휴대폰, 태블릿 등 모든 기기에서 사용이 가능하고 수강 기간 내 무제한반복 수강할 수 있어 시간 장소 관계없이 동영상 시청이 가능해 편리함을 높였다. 또한, 수강생 중심의 강의로 제공되어 모든 회원은 교정 서비스 및 피드백을 받을 수 있다. 특히 바쁜 현대인을 위해서 하루 10분 시간 투자만으로 명리학을 빠르게 배울 수 있도록 구성했다는 장점도 가진다.

사주에듀 관계자는 “많은 이들이 앞으로 내 운세가 어떻게 될지 궁금해하고 있다”며, “직접 사주를 읽게 되면 객관적으로 미래를 바라볼 수 있는 눈이 생길 수 있다.”고 전했다.

한편, 쉽고 재미있는 사주 강의는 오는 1월 1일부터 시작하며, 신축년 오픈 기념 80퍼센트 할인 이벤트도 기획 중이다. 오는 1월 1일부터 7일까지 진행되며, 총 180강에 강의 노트까지 약 200만원에서 기간 한정 특별 할인으로 396,800원에 수강할 수 있다.

