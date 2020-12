中법원, 대만 망명 시도한 홍콩 민주화 시위 청년들에게 징역 선고

[아시아경제 전진영 기자] 대만으로 망명을 시도하다 붙잡힌 홍콩 청년들이 중국 법원에서 징역형을 선고받았다. 이들 대부분은 작년 홍콩 민주화 시위에 참여, 홍콩에서 법적 처벌을 앞둔 상황이었다. 홍콩 국가보안법 위반 혐의로 수배중인 청년도 있었던 것으로 알려졌다.

30일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 광둥성 선전시 옌톈구 법원은 불법 월경 조직 혐의로 기소된 탕모씨와 퀸모씨에게 각각 징역 3년형과 징역 2년형을 선고했다. 불법 월경 혐의로 기소된 다른 8명의 피고인에게는 각각 징역 6월형을 선고했다. 이들은 지난 8월 23일 홍콩 연안에서 배를 타고 대만으로 망명하다 중국 해안경비대에 체포됐다.

재판부는 지난 28일 진행된 심리에서 피고인 10명이 모두 유죄를 인정했다면서 사건 경위와 결과, 피고인들의 태도 등을 고려해 형량을 정했다고 밝혔다. 중국 법원은 이번 사건 심리는 가족 참관 하에 공개 재판으로 진행됐다고 주장했지만, 피고인 가족들을 비롯해 기자와 일반인들의 방청도 허용되지 않은 것으로 전해졌다.

이들은 중국 본토에서 형기를 모두 채우고 나와도 홍콩으로 이송돼 또다시 형사처벌을 받을 가능성이 크다. 이 때문에 홍콩 국가보안법 시행 이후 민주화 운동에 참여했다가 투옥 위기에 처한 사람들은 최근 대만, 미국, 영국 등지로 망명을 시도하고 있다.

