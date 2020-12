김해시, 음식물쓰레기 감량기 설치보조금 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 내년 1월 1일부터 ‘2021년 음식물쓰레기 감량기 설치보조금 지원사업’을 접수한다.

올해 3월부터 시행한 이 사업은 음식물쓰레기 감량기를 설치하는 주민에게 구매비의 60%를 지원해 배출자가 자체 감량, 배출토록 유도하기 위한 사업이다.

현재까지 101대를 보급했고 내년에는 사업비 5000만원으로 약 125대의 감량기 설치를 지원할 예정이며, 1인 1대씩만 지원한다.

지원신청은 관내 소규모사업장이나 일반가정은 누구나 가능하며 지원받고자 하는 제품은 신청자가 시중에서 자유롭게 선택할 수 있다.

다만 신청 제품이 부산물을 오수관으로 배출하는 방식이거나 관련 법령의 기준을 충족하지 못한 경우 지원받을 수 없다.

이 외 신청 방법 등 세부 내용은 김해시 홈페이지 고시 공고에서 2021년 음식물쓰레기 감량기기 설치보조금 지원 사업 공모를 검색해 확인할 수 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr