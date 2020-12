◇기상청 <4급 전보>▶예보분석팀장 김성묵 ▶정보보호팀장 윤기한 ▶지진화산연구과장 박순천 ▶전주기상지청장 김병춘 ▶항공기상청 기획운영과장 김경립 <4급 승진> ▶기획재정담당관실 김명규

