고용부-여가부-지자체, 국민취업지원제도 협업체계 구축 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 고용노동부, 여성가족부와 16개 광역 지자체는 30일 국민취업지원제도 시행에 따른 연계·협업체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

내년 1월부터 시행되는 국민취업지원제도는 '한국형 실업부조'이자 고용보험 혜택을 받지 못하는 저소득 구직자를 위한 고용안전망이다. 장기 실업자, 청년, 경력단절여성 등 총 40만명에게 월 50만원씩 6개월간 구직촉진수당을 지급한다.

고용부 관계자는 "지역사회에 있는 다양한 취업 취약계층을 적극적으로 발굴하고, 고용·복지서비스를 더 가까운 곳에서 개별 특성에 맞게 제공하는 것이 필수적"이라고 밝혔다.

이에 따라 고용센터를 중심으로 국민취업지원 서비스를 제공하면서 여가부의 여성새로일하기센터(새일센터), 지자체 일자리센터와 연계·협업체계를 구축한다.

새일센터와 일자리센터는 취약계층 발굴·모집을 위한 홍보, 지역 내 적합 일자리 알선 등에 공동 노력하기로 했다.

새일센터는 경단녀 등을 대상으로 집단상담프로그램, 특화 직업훈련, 새일여성인턴 등의 맞춤형 서비스를 제공한다. 취업 이후에도 직장적응과 고용유지를 위한 개인별 사후관리를 지원할 계획이다.

여가부는 내년 총 110개의 새일센터에서 연간 1만9000명 내외의 국민취업지원제도 참여자를 대상으로 서비스를 제공한다. 이 중 47개 센터는 개인별 취업활동계획 수립까지 전담해 여성 참여자에 특화된 원스톱 서비스가 가능할 전망이다.

일자리센터는 지역 수요에 맞는 적합한 일자리를 알선하고, 지자체가 운영 중인 다양한 복지서비스를 발굴·연계할 계획이다. 지자체는 내년 총 121개의 일자리센터에서 연간 1만명의 국민취업지원제도 참여자를 대상으로 서비스를 제공한다. 광역 지자체는 16곳에서 3500명, 기초 지자체는 105곳에서 6568명을 대상으로 서비스를 제공하기로 확정했다.

고용부는 새일 및 일자리센터를 통해 양질의 서비스가 제공될 수 있도록 고용센터를 중심으로 연계·협업체계를 총괄하고, 각 기관에 대한 인프라 및 인센티브 등의 지원을 강구하기로 했다.

이재갑 고용부 장관은 "국민취업지원제도가 안전망으로서 성공적 정착하기 위해서는 취약계층의 적극 발굴 및 맞춤형 취업지원서비스 제공이 관건"이라며 "고용부, 여가부, 지자체가 합심한다면 지역 내 취업 취약계층들이 일자리를 찾고 생계 걱정을 덜 수 있을 것이라 기대한다"고 밝혔다.

