시몬스 침대, 신세계백화점 센텀시티에 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업 매장 운영…오는 20일까지

- 시몬스의 독보적인 기술력과 장인정신 담은 제품을 체험할 특별한 기회 제공

시몬스 침대(대표 안정호)가 신세계백화점 센텀시티점 8층에서 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업 매장을 오는 1월 20일(수)까지 운영한다고 전했다.

이번 행사는 한국 시몬스의 최상위 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트 블랙’에 대한 성원과 관심에 보답하기 위해 마련됐다. 고객들은 시몬스의 차별화된 브랜드 헤리티지를 확인하는 것은 물론 한국 시몬스 고유의 독보적인 매트리스 설계 노하우를 집약한 기술력과 최고급 소재를 결합한 뷰티레스트 블랙의 안락함을 직접 체험할 수 있다.

뷰티레스트 블랙은 시몬스 고유의 기술력으로 완성한 포스코사의 삼중 나선 구조의 하이카본 스프링 강선으로 제작된 ‘어드밴스드 ? 포켓스프링(Advanced - Pocket Spring)’으로 섬세하고도 세련된 지지력을 구현, 수면 도중의 작은 뒤척임에도 기민하게 반응해(0.0001m/s²의 움직임에도 즉각적으로 반응) 수면 내내 최상의 수면 환경을 제공한다.

또 뷰티레스트 블랙은 신체의 무게 중심과 곡선을 최적으로 지지하는 한국 시몬스만의 '조닝(Zoning) 시스템'과 50여 종의 프리미엄 소재를 포켓스프링 위에 이상적으로 조합, 배치하는 '레이어링(Layering) 기술'이 더해져 한 단계 높은 최상의 수면 환경을 마련하며 프리미엄 혼수 시장을 대표한다.

이 외에도 벨기에산 린넨 원단, 콩에서 추출한 천연 식물성 소재로 만든 친환경 폼 등 전세계에서 공수한 최고급 프리미엄 소재를 집대성해 제작된다.

한편, 시몬스 침대는 브랜드 창립 150주년 기념 세일을 오늘(3일)까지 진행한다. 시몬스 직영 플래그십 스토어, 시몬스 맨션 및 대리점, 백화점 등 전국 시몬스 공식 매장에서 최대 20%의 파격적인 가격 할인 혜택을 누릴 수 있다. 또한, 시몬스 침대의 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스페이’를 통해 전국 공식 대리점 및 직영 플래그십 스토어에서 최대 36개월 무이자로 프리미엄 침대를 구매할 수 있다.

시몬스는 150년이 넘는 브랜드 헤리티지에 한국 시몬스만의 기술력을 더해 새로운 역사를 만들어가고 있다. 한국 시몬스는 경기도 이천에 위치한 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 국내 자체 생산 시스템과 세계 최고 설비를 자랑하는 수면연구 R&D센터를 통해 안전한 매트리스를 생산하고 있으며, ‘한국 시몬스만의 1,936가지 품질 관리 항목’을 적용하여 철저히 관리하고 있다.

