창원시 '마산만 부활하나' 하천오염원 54% 차단 조치 완료

해양보호생물 잘피, 멸종위기생물 기수갈고둥 서식지 발견

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 30일 해맑은 마산만 부활 프로젝트 추진상황 보고회를 통해 하천 오염원이 54% 차단 조치가 완료된 것으로 보고됐다.

시는 지난해 7월 전국 최초로 해양환경 개선을 위한 TF팀을 구성하고, 수질개선 종합대책인 '수영하는 海맑은 마산만 부활 프로젝트'를 시작했다.

이날 보고회에서는 해맑은 마산만 부활 프로젝트 46개 세부사업 중 진해물재생센터 기술진단용역, 여좌2가천 정비사업, 팔용동, 내동 우수저류시설 초기우수 유입시설 설치, 해양생태계 모니터링 계획수립, 마산만 갯벌 정화 효과 산정 등 총 9개 사업이 준공됐으며, 37개 사업이 정상적으로 추진 중인 것으로 보고됐다.

특히 관내 해양·환경 관련 8개 단체에서 확인한 하천 오염원 조사 결과에 대해 539개소 중 291개소인 54%가 차단 조치가 완료된 것으로 보고돼 시민들의 만족도가 높아질 것으로 기대된다.

아울러, 마산만 내에서 사라졌던 해양보호생물 '잘피'의 서식이 확인되고 멸종위기 생물인 '기수갈고둥'의 서식이 발견되는 등 마산만이 오염 이전의 상태로 조금씩 돌아가고 있음을 알 수 있다.

허성무 시장은 "아직 안심할 단계가 아니다"며 "2021년에는 우리가 해온 노력에 더해 시민들이 체감할 수 있는 결실을 보일 수 있도록 최선을 다해주기를 바란다"고 말했다.

