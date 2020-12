대한항공, 승진없는 임원인사…코로나19·아시아나 인수 '안정' 방점

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 27,200 전일대비 300 등락률 +1.12% 거래량 1,490,018 전일가 26,900 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 韓우주산업 축소세.. 위성 편중 완화 대한항공 "항공정비 별도 법인 설립 사실무근" 반박 입장문대한항공, 기내식 사업 매각 완료… 현금 확보 '박차' close 이 '승진 없는' 정기인사를 단행했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 극복, 아시아나항공 인수에 따른 조직 안정화를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

대한항공은 2021년 임원인사를 단행했다고 30일 밝혔다. 그룹 인사와 별도로 먼저 단행한 이번 대한항공 임원인사에선 별도의 승진인사 및 외부 채용은 없었다.

대한항공 측은 "이번 임원인사는 코로나19 장기화에 따른 어려운 경영환경 극복 , 아시아나항공 인수 진행을 위한 전사적 역량 집중, 정적인 조직 운영을 도모하기 위해 일부 보직 이동 이외 임원 변동을 최소화했다"면서 "승진 인사는 없다"고 설명했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr