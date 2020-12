양산시, 관내 개인택시 방범 표시등 바꾼다

기사 위급 시 점멸등 노후화로 교체 추진

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 내년 1월부터 관내 개인택시 523대의 방범 표시등을 모두 교체한다고 30일 밝혔다.

양산시 택시 방범 표시등은 위급한 상황에 처한 택시 기사가 운전대 옆에 설치된 버튼을 누르면 택시 방범등에 빨간 불빛이 5초 간격으로 점멸해 외부 구조요청 신호 역할을 한다.

시는 현재 방범 표시등이 노후화로 인한 고장으로 작동이 잘되지 않고, 색상도 낡아 미관을 해친다는 지적에 따라 교체를 추진한다.

개인택시를 대상으로 우선 교체하고 법인 택시는 업체와 협의 후 점진적으로 교체해 나갈 계획이다.

이번 교체를 통해 흰색과 분홍색으로 나눠진 현재의 방범 표시등이 색상을 노란색으로 통일하고 눈에 쉽게 띄도록 전구의 선명도를 높인다.

또한 방범 표시등에 대한 인식 확대를 위해 일반 시민은 물론 운전자와 경찰관을 대상으로 교육과 홍보도 강화해 나간다는 계획이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr