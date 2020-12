에듀윌 유료 인강, 회원가입하면 무료! 공인중개사 기초강의 '0원' 서둘러야

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 2021년 공인중개사 자격증 시험을 준비하는 초보 수험생을 위해 ‘기초강의 0원’ 이벤트를 마련해서 화제다.

합격자 수 1위, 에듀윌 공인중개사가 마련한 ‘2021 전과목 기초강의 0원’ 이벤트는 공인중개사 자격증 공부를 처음 시작하는 수험생에게 공부 방법과 학습 포인트를 제시하고, 동차합격할 수 있도록 과목별 필수 개념을 익히는데 유리하도록 구성한 것이 특징이다. 특히, 각 과목별 연계학습을 통해 쉬운 동차합격을 만들 수 있다.

특히, 공인중개사 기초이론은 합격생들이 강조하는 합격에 반드시 필요한 필승 노하우 중 하나다. 에듀윌 공인중개사 합격생 김 씨는 “기초를 탄탄하게 다졌던 힘이 준반 후부터 제대로 발휘되었다”라며, “부동산학개론은 항상 70점대를 유지하여 정말 든든한 지원군이자 희망이었다”라고 밝혔다.

에듀윌 공인중개사에서 이번 이벤트를 통해 무료로 제공하는 과목은 공인중개사 1차시험 과목인 부동산학개론, 민법 및 민사특별법, 2차시험인 중개사법령 및 중개실무, 부동산 공법, 부동산공시법, 부동산세법 등 기초강의 전부다.

또한, 현재 해당 강의를 개인SNS나 공인중개사 커뮤니티에 공유하면 추첨을 통해 스타벅스 커피를 증정하는 ‘소문내기’ 이벤트도 진행중이다. 해당 이벤트는 에듀윌 공인중개사 홈페이지에서 회원가입하면, 신청일로부터 7일동안 누구나 무료로 수강할 수 있다. 보다 자세한 사항은 에듀윌 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

이 밖에도 에듀윌 공인중개사에서 합격한 수많은 합격생들이 검증하고 업계 최고의 일타강사 교수진과 온라인서점 공인중개사 부문 75개월 베스트셀러 1위를 차지하고 있는 에듀윌 자체제작 교재를 통해 수험생은 빠르게 학습을 완성할 수 있다. 또한, 개인별 상황에 맞춰 단기합격 할 수 있는 합격 커리리큘럼은 수 많은 수험생을 합격으로 이끌고 있다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 13관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, 한국의 기네스북 KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다.

