방통위, 지역미디어 자생력 키운다

[아시아경제 구채은 기자] 방송통신위원회가 지역 미디어의 자생력을 키우고 재난 방송 대응을 강화하는 내용을 골자로 하는 '제3차 지역방송발전지원계획'을 발표했다.

30일 방통위에 따르면 우선 이번계획에는 지역 밀착형 콘텐츠에 대한 제작 지원과 유통체계 강화 내용을 담았다. 지역방송의 소유, 겸영 규제도 완화하고 광고, 협찬고지 시간 등 형식 규제도 개선했다. 아울러 지역방송에 대한 재허가조건 이행점검 등을 통해 경영 투명성을 제고하기로 했다. 또한 지역 재난방송 시스템 구축 지원과 수신 사각지대 해소 기능을 확대했다.

지역방송의 신규미디어 대응을 지원하기 위해 증강현실(AR)·가상현실(VR) 등 신기술을 적용한 신유형 콘텐츠 제작 역량을 강화하기로 했다. OTT사업자와 공동 기획한 콘텐츠를 우선 지원하여 신규미디어 플랫폼 진출 기반을 조성할 계획이다.

한상혁 방통위원장은 “이번 지원계획이 시청률, 매출 감소 등으로 어려움을 겪고 있는 지역방송의 위기 상황 극복과 자립 기반 조성에 이바지하길 바란다"며 "지역방송 스스로도 경영혁신 등 자구노력을 통해 방송환경 변화에 적극 대응해 나가야 할 것"이라고 말했다.

