호주서도 남아공發 코로나19 변이 바이러스 첫 사례 발견

최근 남아공서 귀국한 여성

호텔 격리 중 양성판정 받아

[아시아경제 권재희 기자] 호주에서도 남아프리카공화국(남아공)발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스의 첫 감염자가 나왔다.

30일 호주 공영 ABC방송이 호주 동북부 퀸즐랜드주 정부를 인용해 보도한 바에 따르면 최근 남아공을 방문하고 돌아와 호텔에서 격리 중인 여성이 변이 바이러스(501. V2) 양성 반응을 보였다.

이 여성은 지난 22일 남아공에서 브리즈번으로 입국해 2주간 호텔 격리 중 확진 판정을 받은 것으로 알려졌다.

퀸즐랜드주 보건 당국은 유전자 배열 분석 결과 이 여성을 호주에서 첫 남아공 변이 바이러스 감염자로 확인했다.

감염된 여성은 현재 선샤인 코스트 대학병원으로 이송돼 치료 중이다. 남아공에서 함께 입국한 다른 승객들은 계속 호텔에 격리된 상태다.

호주에서 처음으로 남아공 변이 바이러스 확진자가 나오면서 보건당국은 비상이 걸렸다.

지넷 영 퀸즐랜드주 수석 의료관은 "(남아공) 변이 바이러스는 다른 코로나19에 비해 전염성이 더 높은 것으로 여겨져 우려된다"고 말했다.

커스티 쇼트 퀸즐랜드 대학 교수는 "새로운 바이러스의 전염성이 더 강할 수는 있으나 어느 정도 수준인지는 완전히 규명되지 않았다"면서 "이에 대한 보다 본격적인 연구가 필요하다"고 강조했다.

퀸즐랜드주 보건 당국은 "호텔 격리 중에 첫 감염자가 나왔고 2차 전염을 막기 위해 가능한 모든 조치를 취했다"면서 "남아공 변이 바이러스가 지역사회로 전파될 가능성은 거의 없다"고 확인했다고 방송은 덧붙였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr