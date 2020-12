하나은행, 내달 6일부터 전문직 대출한도 축소

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행이 다음달 초부터 의사, 변호사 등 전문직 신용대출 한도를 대폭 축소한다.

30일 금융권에 따르면 하나은행은 다음달 6일부터 전문직 대상 신용대출 한도 축소를 적용하기로 했다.

의사ㆍ한의사를 대상으로 하는 '닥터클럽대출', 변호사를 대상으로 하는 '로이어클럽대출' 등 총 5개 상품이 대상이다.

직군별로 최대 1억5000만원이었던 기본 한도가 최대 5000만원으로 줄어든다. '합격자'에 대한 대출 한도도 최대 5000만원 이내로 조정된다.

또, 기존에는 개업 예정인 의사들도 대출 대상에 포함됐으나 앞으로는 개업한 의사에게만 대출을 내줄 방침이다.

전문직 대상 '마이너스통장 대출' 한도도 기존보다 5000만원에서 1억원가량 줄어든다.

하나은행은 대출 한도를 산정하는 방식도 다음달 6일부터 변경한다. 기존에는 '매출액'을 기반으로 대출 한도를 산정해왔으나, 앞으로 가계대출은 '연소득' 기반으로만 한도를 산정하기로 했다.

이번 전문직 대상 대출한도 축소는 한시적 시행이 아니라 추후 추가 공지가 있을 때까지 지속될 방침이다.

