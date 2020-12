- 1:1 스마트 교육 브랜드 ‘에이닷’ 론칭 기념 무료 수강 이벤트 진행

에듀테크 기업 디쉐어(D.SHARE, 대표 정재민)의 1:1 스마트 교육 브랜드 ‘에이닷’이 론칭을 기념하여 무료 수강 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

‘에이닷’은 온ㆍ오프라인 학습의 장점을 결합한 블렌디드 러닝 기반의 강의를 제공하는 것이 특징이다. 10여 년의 교육 노하우를 담은 퀄리티 높은 온라인 강의와, 매주 학생의 수준에 맞춰 이루어지는 전문가의 체계적인 1:1 오프라인 수업을 함께 진행해 학생과 학부모의 만족도를 최대로 높여준다.

이번 이벤트는 에이닷의 커리큘럼을 100% 동일하게 체험할 수 있는 기회로 실제 에이닷 교재와 강의 물론 담당 선생님과의 1:1 수업까지 무료로 체험이 가능하다. 또한 추천인 제도를 적용하여 추천인을 통한 신규 등록 발생 시 추천인 및 신규생에게 각각 문화상품권 5만 원권이 제공된다.

무료 수강 기간은 고등학생은 2주, 중학생은 1주가 제공되며, 기존 에이닷 영어학원 수강 이력이 있는 학생은 신청 대상에서 제외된다. 신청은 에이닷 영어학원 홈페이지를 통해 가능하며, 마감은 1월 31일까지다.

에이닷 사업부장 유은혜 부장은 “에이닷의 신개념 온ㆍ오프라인 블렌디드 커리큘럼을 많은 학생들과 공유하고자 무료 수강 이벤트를 준비하게 됐다.”라며, “이번 이벤트는 그동안 에이닷의 체계적인 교육 프로그램을 체험해보고 싶었던 학생들에게 좋은 기회가 될 것.”이라고 말했다.

