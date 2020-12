중흥토건 '봉담2지구 중흥S클래스 3차' 1순위 청약마감…최고 42.59대 1

[아시아경제 최동현 기자] 중흥건설그룹 중흥토건이 경기 화성시에 선보인 '봉담2지구 중흥S클래스 3차'가 최고 42.59대 1의 경쟁률로 전 가구 1순위 청약마감을 달성했다.

30일 청약홈에 따르면 '봉담2지구 중흥S클래스 3차'는 전날 진행한 1순위 청약접수 결과 평균 5.97대 1의 경쟁률을 기록했다. A-5블록 449가구 모집에 2577건, C-1블록 667가구 모집에 3985건이 접수됐다. 특히 A-5블록 59㎡(이하 전용면적)A 타입은 1순위 기타경기지역에서 42.59대 1의 최고경쟁률을 보였다.

화성시 봉담읍 봉담2지구에 조성되는 봉담2지구 중흥S클래스 3차는 A-5블록과 C-1블록으로 구성된다. 세부면적은 A-5블록(지하 2층~지상 25층 8개동)이 59㎡ 808가구, C-1블록(지하 2층~지상 25층 9개동)이 99㎡ 707가구로 구성된다.

화성 봉담2지구는 공공주택지구로 향후 약 1만1400가구가 조성될 예정이다. 봉담2지구 중흥S클래스 1차(B2블록) 784가구가 오는 2022년 6월 입주를 시작으로 2차(B-1블록?B-4블록) 1874가구가 2023년 8월 입주 예정이다. 이번 3차(A-5블록?C-1블록) 총 1515가구가 이달 선보여 ‘중흥S클래스’는 봉담2지구 내 약 4200가구의 브랜드타운을 형성할 전망이다.

봉담2지구 중흥S클래스 3차는 수인선 오목천역 및 고색역 인근 입지를 기반으로 수도권제2순환고속도로, 과천~봉담 도시화고속도로, 평택~파주고속도로 등 편리한 교통망을 갖추고 있다. 이에 더해 신분당선 광교~호매실 노선 연장 사업이 지난 1월 예비타당성조사를 통과한 데 따른 개발호재까지 품고 있다.

또 AK플라자, KCC몰(예정), 롯데몰·백화점 등 서수원 인프라를 중심으로 수원·화성 생활권을 동시에 누릴 수 있다. 단지와 도보거리에 초·중·고등학교가 들어설 예정이며, 체육공원 및 근린공원도 조성을 앞두고 있어 쾌적한 주거환경이 마련될 전망이다.

C-1블록은 봉담2지구 내 유일한 중대형을 선보여 희소가치를 높였고 A-5블록은 59㎡로 구성 돼 신혼부부들의 많은 관심이 예상된다. 각종 스마트 사물인터넷(IoT) 시스템 및 다양한 설계구조를 통해 주거편의성을 강화시킨 점도 주목된다.

봉담2지구 중흥S클래스 3차의 당첨자 발표는 C-1블록이 2021년 1월7일, A-5블록 1월8일이며, 정당계약은 1월19일부터 25일이다. 견본주택은 경기 수원시 권선구 고색동 43-4에 위치하며, 입주는 2024년 1월 예정이다.

