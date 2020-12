뮬라웨어, 2020 주요 이슈…예비유니콘 기업 선정까지

국내 레깅스 업체로서 애슬레저 브랜드를 선도하는 뮬라웨어는 이번 예비 유니콘 특별보증사업에 선정됨으로써 성장력을 보장받았다고 전했다.

올해 2020년 뮬라웨어의 주요 이슈들을 살펴보면 소비자의 신뢰와 기업의 성장세를 동시에 확보했다는 것을 알 수 있다.

우선 뮬라웨어는 센터 및 온라인 몰에서만 구매가 가능했던 뮬라웨어 제품을 체험해 볼 수 있는 기회 및 접점 확대를 위해 국내 오프라인 매장 29개를 연내 구축하였으며, 향후 2021년까지 40개로 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다.

본격적인 글로벌 진출 확대를 위해 중국, 일본 등 전략 국가에 대한 마케팅 투자도 진행할 계획이다. 현재 뮬라웨어 일본은 라쿠텐 온라인몰 입점 및 오사카 내 팝업스토어 1곳을 운영 중이다. 또한 중국 채널 확대를 위한 첫 시작으로 티몰 글로벌 입점을 진행했다. 2021년에는 본격적으로 중국 및 일본 마케팅 플랜을 통해 경로를 확대하고, K-애슬레저 패션을 주도하는 브랜드로서의 접점을 넓힐 예정이다.

뮬라웨어는 국내에서도 일상에서 편하게 레깅스를 입는 소비자의 욕구가 커질 것이라는 점을 캐치하여, 슬렉스핏의 ‘플레어팬츠’를 개발 후 소비자들에게 선보였고 이는 좋은 반응을 얻었다.

'플레어팬츠'는 누적 판매량 24만장, 뮬라웨어 자사몰 사이트 재구매율 1위를 기록하며 4월에는 품절 대란까지 일어나 대표 히트상품군으로 자리잡았다. 슬렉스핏 레깅스의 대중화를 이끌었다. 애슬레저 트렌드를 선도하는 2021년의 히트 상품 또한 기대해볼만 하다.

자사몰 사이트에서 진행한 회원 대상 '쓴소리 설문조사' 결과 디자인이 다양한 레깅스가 있었으면 좋겠다는 소비자들의 의견이 많아 뮬라웨어는 3월부터 매주 2~3개 한정판 제품을 출시하는 '시그니처 52 프로젝트'를 진행하였다. 시장 변화에 기민하게 대응할 수 있는 Non-stop 디자인 센터를 보유해 가능한 프로젝트이다.

뮬라웨어는 올 1월, ‘맨즈라인’을 선보였다. 'professional movewear'라는 슬로건을 바탕으로 짐웨어 및 애슬레저룩 등 운동하는 남성을 타깃으로 시장 내 진출을 꾀하고 있다. 올 12월에는 뮬라맨즈 사이트를 오픈하고, 맨즈 IFBB 프로선수 9명을 후원 선수로 영입해 브랜드로서의 입지를 지킬 예정이다.

최근 뮬라웨어는 중소벤처기업부가 주관하는 ‘예비유니콘 특별보증’ 사업에 최종 선정되었다. 예비유니콘 특별보증은 유니콘으로 성장 가능성이 높은 유망 기업을 돕기 위해 정부가 지난해 도입한 제도로, 성장 잠재력이 큰 기업을 보증지원해 차세대 유니콘으로 키우자는 취지다.

뮬라웨어 관계자는 “올해 최초 도입된 국민추천제를 통해 선정되었다는 점에서 더 큰 의미가 있다. 앞으로도 국내 기술력으로 애슬레저를 선도하는 뮬라웨어의 발전 가능성을 기대해 주길 바란다.”고 전했다.

