美 행동주의 헤지펀드 "인텔, 삼성·TSMC에 밀려…대안 찾아라"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 행동주의 헤지펀드 서드포인트가 반도체 제조업체 인텔이 삼성, TSMC 등에 밀려났다면서 대대적인 변화를 위해 실패한 인수를 처분하거나 디자인ㆍ제조 부문을 분리하는 등 전략적 대안을 모색하라고 촉구했다.

29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 헤지펀드 서드포인트의 대니얼 러브 최고경영자(CEO)는 이날 인텔 이사회에 보낸 서한을 통해 "인텔이 한때는 혁신적인 마이크로프로세서 제조의 기준이었지만 지금은 그렇지 않다"면서 이같이 지적했다.

자산 150억달러(약 16조4000억원) 규모의 헤지펀드인 서드포인트는 기업 주식을 사들여 의결권을 확보한 뒤 지배구조 개선ㆍ배당 확대 등을 요구하거나 경영에 개입해 기업가치를 올리는 행동주의 헤지펀드다. 서드포인트는 최근 10억달러 가치의 인텔 주식을 확보했다.

러브 CEO는 "(인텔의) 제조업 리더십 상실과 다른 실책은 몇몇 반도체 경쟁사들이 TSMC와 삼성의 공정 기술을 지렛대 삼아 인텔을 희생시키면서 상당한 시장점유율을 확보하도록 허용했다"면서 PC 프로세서 시장에서 인텔과 경쟁하는 AMD이 PC와 데이터 센터 CPU 시장 점유율을 잠식했다고 말했다.

헤지펀드가 이처럼 인텔에 변화를 요구한 이유는 최근 실적이 크게 악화했기 때문이다. 반도체 제조 미세공정인 7나노 공정 전환이 지연되면서 어려움을 겪는 데다 오랜 고객이었던 마이크로소프트(MS)와 애플이 직접 설계한 반도체를 쓰겠다면서 독자적인 칩 개발에 나섰다. 또 아이폰 제조업체 애플과 세계 최대 그래픽처리장치(GPU) 업체 엔비디아가 인텔의 경쟁사인 대만의 세계 최대 반도체 파운드리 업체 TSMC와 거래하면서 경쟁사들이 빠르게 점유율을 확대했다.

러브 CEO는 인텔이 이처럼 경쟁력을 잃게 되면 미국 안보에도 악영향을 줄 수 있다고 강조했다. 그는 "인텔의 즉각적인 변화 없이는 최첨단 반도체 공급에 대한 미국의 접근이 약화하면서 PC부터 데이터센터, 핵심 인프라에 이르는 모든 것을 가동하는 데 미국이 지정학적으로 불안정한 동아시아에 더 크게 의존하게 될 수 있다고 우려한다"고 밝혔다.

러브 CEO는 인텔에 투자자문사를 고용해 전략적 대안을 탐색하라면서 일부 잘못 인수한 것을 처분하거나 반도체의 디자인ㆍ제조 부문을 분리하는 방안 등이 이 대안 중 하나가 될 수 있을 것으로 언급했다.

인텔은 성명을 통해 서드포인트가 제안한 주주 가치를 증대 방안을 두고 이 헤지펀드와 협력하겠다고 밝혔다. 서한이 공개된 직후 인텔의 주가는 5% 이상 상승했다.

