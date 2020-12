이마트, 생필품 반값 할인…장바구니 물가 안정화 나선다

주방세제, 기저귀 등 40여가지 생필품 반값에 판매

내식(內食) 열풍에 신선 먹거리 가격 최대 40% 할인



[아시아경제 임혜선 기자] 이마트가 새해를 맞아 생필품을 할인 판매한다.

이마트는1월 1일 새해 첫날부터 생필품과 먹거리를 최대 50% 할인하는 행사를 진행한다고 30일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 내식(內食)이 보편화되면서 늘어난 장바구니 부담을 이번 행사를 통해 낮춘다는 계획이다.

1월1일부터 3일간 약 40가지 생필품을 반값에 내놓는다. 행사 기간 동안주방세제, LG생활건강 세탁세제 섬유유연제, 헤어 트리트먼트 및 오랄비성인 키즈 전동 칫솔과 육아에 필요한 기저귀, 유아용 스킨케어/세제 등 각종 생활 필수품을 1+1 행사로 만나볼 수 있다. 단 하루 상품 행사도 진행한다. 1일에는 LG 양문형 냉장고와 노브랜드80cm TV를, 2일에는 일렉트로맨163cm TV를, 3일에는 삼성 건조기 16kg를 특가에 판매한다.

신선식품도 파격가로 선보인다. 1월6일까지 한우 전품목을 30% 할인 판매한다. 무항생제 볶음탕용생닭(1kg)을 5,580원에, 국내산 생물(生物) 바다,민물장어를 신세계포인트 적립시 40% 할인 판매한다. 제주도 당도 선별 감귤 4kg를 8980원에, 이맛쌀 10kg를 2만7900원에, 샤인머스켓(1.5kg)를 1만9900원에 선보인다.

국민가격 할인 행사도 있다. 국민가격은 이마트가 국민의 가계살림에 보탬이 될 수 있도록 생활 필수품 가격을 내리는 프로젝트로, 고객들의 장바구니 물가에 큰 영향을 미치는 상품을 주력으로 내세운다. 이마트는 국민가격 상품이일상 생활에 꼭 필요한 생필품이라는 점을 인지해 행사 기간을 늘린 1월 27일까지 진행할 예정이다.

주요 품목으로 바디피트 볼록맞춤 생리대 1+1 상품을 8900원에, 온더바디 퍼퓸바디워시 1+1 상품을 5900원에 선보인다. 피코크6년근 홍삼정 플러스를 행사 카드 구매 시 30% 할인한 6만9300원에, 풀무원 가쓰오진우동(924g)을 5980원에 판매한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr