제주항 북서쪽 약 2.6km해상서 선박 침몰 [3보]

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서는 29일 오후 제주항 북서쪽 약 2.6km 해상에서 전복된 저인망어선 A호(39t, 한림선적)에 대한 긴급 구조작업을 진행하고 있지만. 현지 기상 불량 및 어구와 그물 등 장애물로 인해 선내 진입에 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 전했다.

제주해경에 따르면 이날 밤 10시 29분경 선체 침몰을 방지하기 위해 구조요원들이 투입돼 리프트백 설치를 시도했고, 10시 55분경 선미 쪽에 리프트백 2개를 설치했으나, 그중 1개는 선체와의 충격으로 훼손됐으며, 추가 설치를 위해 준비 중이다.

이 배에는 7명의 승선원이 탑승해 있던 것으로 알려졌으며 제주해경 구조대원이 선내 진입을 계속 시도하고 있으나, 악화된 기상과 장애물로 인해 선내 진입에 상당한 어려움을 겪고 있다.

