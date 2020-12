[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 28일 오후 양천구청 5층 열린참여실에서 개최된 ‘월드마트신월점 코로나극복 성품 전달식’에 참여해 기탁자인 박승희 월드마트 신월점 대표와 기념사진을 촬영하고 있다.

양천구는 월드마트신월점(신월로 220)으로부터 쌀 2000kg(금 600만 원 상당)을 후원받았다.

성품은 양천해누리푸드뱅크마켓을 통해 취약계층에게 전달할 예정이다.

